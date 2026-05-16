بدء قمة ترامب وشي في بكين وسط حفاوة رسمية

القاهرة - كتب محمد نسيم - انطلقت اليوم الخميس أعمال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ وهي القمة التي يتوقع أن تطغى عليها المظاهر الاحتفالية والرموز البروتوكولية بينما يستبعد أن تشهد نتائج ملموسة كبرى في قضايا جوهرية مثل التجارة أو العلاقات مع تايوان أو الحرب في إيران

وقال ترامب لنظيره شي إن الولايات المتحدة والصين ستتمتعان بـ "مستقبل رائع" وذلك بعد أن استقبل الرئيس الصيني نظيره الأمريكي باحتفال رسمي في قاعة الشعب الكبرى في بكين حيث بدأت المحادثات بين الجانبين وسط ترقب عالمي لنتائجها وتداعياتها على العلاقات الدولية

وحذر الرئيس الصيني شي ترامب من نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي وفق محطة "سي سي تي في" الرسمية حيث قال شي إن "قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية- الأمريكية" مضيفاً "إذا تم التعامل معها بشكل خاطئ قد يتصادم البلدان أو حتى يدخلان في صراع ما يدفع العلاقة برمتها إلى وضع شديد الخطورة"

وقال ترامب خلال الاجتماع "إنه شرف لي أن أكون معكم إنه شرف لي أن أكون صديقكم وستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى" مضيفاً أن البلدين سيحظيان بـ "مستقبل رائع" ومن المقرر أن يقيم شي مأدبة عشاء رسمية على شرف ترامب في قاعة الشعب الكبرى

ووصل الرئيس الأمريكي إلى الصين برفقة مجموعة من رجال الأعمال النافذين من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جين-سون هوانغ وإيلون ماسك في مؤشر إلى تركيز ترامب على التجارة حيث فرض سابقاً سلسلة من الرسوم الجمركية والقيود على البضائع الصينية قبل أن يتفق الطرفان على هدنة في أكتوبر تشرين الأول

وقال ترامب إنه يتوقع "عناقا كبيرا وحارا" من شي حيث يعول على علاقته الشخصية القوية مع الرئيس الصيني وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي "سأطلب من الرئيس شي أن ي فتح الصين حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص البارعون من ممارسة إبداعهم والمساعدة في الارتقاء بجمهورية الصين الشعبية إلى مستوى أعلى"

واستبقت الصين وصول ترامب معلنة "الترحيب" به وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون خلال إحاطة صحافية أن "الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة من أجل توسيع التعاون والتعامل مع الخلافات" رغم التوترات بشأن تايوان والحرب مع إيران التي تسببت بإرجاء الزيارة سابقاً

وقال ترامب للصحافيين إنه سيجري "محادثات مطولة" مع شي بشأن إيران التي تبيع القسم الأكبر من نفطها للصين بينما اتخذ وزير الخارجية ماركو روبيو نبرة مختلفة بقوله لقناة فوكس نيوز "نأمل في إقناعهم بتأدية دور أكثر فعالية في دفع إيران إلى التخلي عما تفعله الآن في الخليج العربي"

كما سيبحث الرئيسان ملفات مثل القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي وتمديد الهدنة التجارية لمدة سنة وفي ما يتعلق بتايوان قال ترامب إنه سيبحث مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة وهو ما يشكل خروجا عن سياسة واشنطن المتمسكة بعدم استشارة بكين في هذا الشأن

ويسعى الجانبان إلى الخروج من القمة بأي مكاسب ممكنة مع العمل على استقرار العلاقة المتوترة التي لها تداعيات عالمية كما يأمل ترامب في تحديد موعد لزيارة شي للولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي لإثبات قوة العلاقة الشخصية بين الزعيمين أمام العالم

