شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية بدورى عمومى سيدات اليد 15 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد أيام 15، 16 ، 17 فبراير المقبل لانطلاق المرحلة الثانية من دورى عمومى سيدات كرة اليد الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024.

وتأكد حتى الآن تأهل الأهلى للمرحلة النهائية، ويتنافس االزمالك وسموحة وسبورتنج وفقا لنتائج مرتبط 2006 لصعود 3 فرق منهم بجانب الأهلى للمرحلة الثانية.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 26/22 على صالة الأول بفرع الجزيرة، فى إطار ختام الدور الأول لدورى العمومي للموسم المحلى 2023/2024 السبت الماضى .

وبذلك أنهى الأهلى الدور الأول متصدرا ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، بعد لعب 14 مباراة وتحقيق الفوز فى جميع اللقاءات.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.