تركي آل الشيخ : أتوقع لـ «صقر وكناريا» أن يكون من أنجح أفلام الكوميديا في آخر 15 سنة

توقع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في المملكة العربية السعودية، أن يكون فيلم «صقر وكناريا»، من أنجح الأعمال الكوميدية التي ستُطرح خلال الفترة المقبلة، وسيترك أثرًا كبيرًا مع الجمهور على مدار سنوات.وكتب تركي آل الشيخ عبر «فيسبوك»: أتوقع أن يكون الفيلم من أنجح أفلام الكوميديا فى آخر 15 سنة.وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والكوميديا حول «صقر»، الذى يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والخطر بحثًا عن حياة هادئة، قبل أن يتعرّف على «بلال»، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتجمعهما سلسلة من المواقف غير المتوقعة التى تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوى، ومن إنتاج لؤى عبد الله ووائل عبد الله، ويشارك فى بطولته إلى جانب محمد إمام وشيكو كل من يسرا اللوزى، يارا السكرى، النجم خالد الصاوى، والنجمة انتصار، إلى جانب عدد آخر من ضيوف الشرف المميزين.ومنذ الإعلان الأول عن فيلم «صقر وكناريا»، نجح العمل فى تصدّر حالة من الترقب والانتظار داخل السوق السينمائى المصرى، خاصة بعد الكشف عن الثنائية غير المتوقعة التى تجمع بين محمد إمام وشيكو، ما جعل الفيلم واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة خلال موسم الصيف القادم.

المصري اليوم