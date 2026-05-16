عمومية الرعاية المستقبلية السعودية تعقد اجتماعها 7 يونيو لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام 2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر الريبل فوق مستوى المقاومة 1.45 دولار يوم أمس، ليصل إلى 1.50 دولار بعد تصويت لجنة مشروع «قانون كلاريتي (CLARITY Act)»، قبل أن يتراجع إلى 1.47 دولار.

وأقرت لجنة مجلس الشيوخ المصرفية مشروع قانون CLARITY—وهو التشريع الذي من شأنه تثبيت وضع الريبل كـ«سلعة» بموجب القانون الفيدرالي—بأغلبية 15 مقابل 9 في 14 مايو، حيث انضم عضوان ديمقراطيان هما روبن غاليغو من أريزونا وأنجيلا ألسوبروكس من ماريلاند إلى دعم المشروع.

وتحرك سعر الريبل مع الخبر، لكن السؤال الأكبر هو ما إذا كان هذا الانتصار التشريعي سيحوّل أخيرًا توسع ريبيل المؤسسي إلى طلب فعلي على الريبل ، أم أن النمط نفسه الذي تكرر طوال العام سيستمر.

تزايد التبني المؤسسي داخل منظومة ريبيل

سجلت شركة «ريبيل» أقوى شهر لها من حيث التبني المؤسسي في فبراير 2026، حيث قامت «دويتشه بنك» بدمج بنية ريبيل التحتية للمدفوعات عبر الحدود وعمليات صرف العملات الأجنبية، بينما تعاونت «أفيفا إنفستورز» مع ريبيل لرمزنة هياكل الصناديق على سجل XRP Ledger، كما أطلقت «سوسيتيه جنرال» عبر ذراعها SG-FORGE عملتها المستقرة باليورو EURCV على الشبكة.

وفي أواخر أبريل، عقدت ريبيل شراكة مع «كاي بنك»—أول بنك إنترنت في كوريا الجنوبية—لنشر بنية المحافظ الرقمية المؤسسية عبر خدمة Ripple Custody، بما يتيح إدارة الأصول الرقمية بشكل آمن وقابل للتوسع داخل بيئة مصرفية منظمة.

وقبل أيام، حصلت «ريبيل برايم» على تسهيلات تمويل بقيمة 200 مليون دولار من شركة «نيوبيرغر بيرمان»—التي تدير أصولًا بنحو 570 مليار دولار—لتوسيع تمويل الهامش في أسواق التداول التقليدية والرقمية.

كما ارتفعت إيرادات «ريبيل برايم» ثلاثة أضعاف على أساس سنوي منذ الاستحواذ على شركة Hidden Road، وفازت الشركة بجائزة أفضل وسيط رئيسي في جوائز خدمات صناديق التحوط الأوروبية لعام 2026.

ورغم ذلك، فإن المشكلة الأساسية هي أن هذه النجاحات لم تنعكس على سعر الريبل.

لماذا لا يرتفع سعر الريبل رغم توسع ريبيل؟

1- الصفقات لا تستخدم الريبل فعليًا

معظم شراكات ريبيل في 2026 لا تولّد طلبًا مباشرًا على الريبل. إذ تركز المؤسسات مثل «دويتشه بنك» و«جيه بي مورغان تشيس» و«ماستركارد» على استخدام برمجيات ريبيل، وليس العملة نفسها. وفي العديد من الاتفاقيات في الشرق الأوسط وأفريقيا، تتم التسويات بالعملات الورقية أو بالعملة المستقرة RLUSD بدلًا من الريبل ، ما يقلل تأثيرها السعري.

2- جدار بيع عند 1.45 دولار

يتكرر كلما اقترب السعر من نطاق 1.44–1.46 دولار ظهور ضغط بيع قوي، مرتبط بعرض يقدّر بنحو 1.16 مليار دولار من المستثمرين الذين اشتروا بأسعار أعلى ويرغبون بالخروج عند نقطة التعادل. وقد فشل السعر مرارًا في تجاوز هذا المستوى خلال العام.

3- التدفقات إلى صناديق ETF ما زالت مدفوعة بالتجزئة

سجلت صناديق الريبل الفورية تدفقات بقيمة 25.8 مليون دولار في 12 مايو، وهو أعلى مستوى يومي منذ يناير. ومنذ إطلاقها في نوفمبر 2025، بلغ إجمالي التدفقات نحو 1.36 مليار دولار، لكن نحو 84% منها جاءت من مستثمرين أفراد، وليس مؤسسات كبيرة.

ما الذي قد يحرك سعر الريبل فعليًا؟

يرى التقرير أن إقرار مشروع CLARITY بشكل نهائي قد يكون العامل الحاسم. إذ قد يدفع السعر إلى نطاق 1.70–2 دولار، مع إمكانية دخول مليارات الدولارات من صناديق ETF إذا أصبح القانون نافذًا.

لكن في الوقت الحالي، تبني ريبيل للبنية التحتية يتقدم بسرعة، بينما يظل استخدام الريبل كأصل تسوية محدودًا، وهو ما يفسر الفجوة بين نجاحات الشركة وسعر العملة.

وفي حال تغيّر الإطار القانوني، قد تبدأ المؤسسات باستخدام الريبل فعليًا كأصل تسوية وليس مجرد رمز رسوم، وهو ما قد يغلق الفجوة بين الأساسيات والسعر في النهاية.