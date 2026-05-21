وزارة الصحة تُطلق خطة الطوارئ لخريف 2026

عقدت اللجنة الفنية بوزارة الصحة اليوم الاجتماع الأول للطوارئ استعداداً لفصل خريف 2026، برئاسة وكيل الوزارة د. علي بابكر سيد أحمد.

ناقش الاجتماع الخطة الوطنية للاستجابة ومجابهة الكوارث الصحية المحتملة خلال موسم الأمطار، حيث تمت إجازة الخطة بعد استعراض التقرير الختامي لخريف 2025 والوقوف على الدروس المستفادة.

وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الصحة والوزارات ذات الصلة، ووزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، ووزارة الزراعة والري، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية العاملة، منها منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسيف، والهلال الأحمر السوداني.

كما بحث الاجتماع تشكيل عضوية اللجنة وآليات العمل، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطة.

وشدد وكيل وزارة الصحة د. علي بابكر سيد أحمد على أهمية التنسيق المشترك بين كافة الجهات لضمان استجابة فعالة وسريعة لأي طارئ صحي خلال فصل الخريف، قائلاً: “إن سرعة التحرك والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية هو الضمان الحقيقي لحماية المواطنين وتقليل آثار الكوارث الصحية، وعلينا أن نبدأ التنفيذ فوراً دون تأخير.”

سونا