اتحاد الصحفيين يتحرك في قضية رشان أوشي ويؤكد: “لن نترك أعضاءنا وحدهم”

أكد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين متابعته الدقيقة والمستمرة للتطورات المتعلقة بقضية الصحفية رشان أوشي، وذلك عقب صدور حكم قضائي بحقها بالسجن والغرامة وفقاً لقانون جرائم المعلوماتية.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أنه تحرك بصورة عاجلة للاطمئنان على الأوضاع القانونية والإنسانية للزميلة، حيث قام كل من الأستاذ عبد الماجد عبد الحميد والأستاذة حياة حميدة، ممثلين عن الاتحاد، بزيارة رشان أوشي، إلى جانب عدد من الصحفيين والزملاء الذين توافدوا تضامناً معها.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الاتحاد الأستاذ الصادق الرزيقي أن موقف الاتحاد يستند إلى رؤية مهنية متوازنة، تقوم على مبدأ التضامن الكامل مع الصحفيين والدفاع عن حقوقهم وسلامتهم المهنية والشخصية، مع الالتزام في الوقت نفسه باحترام مؤسسات العدالة وسيادة حكم القانون.

وأشار الرزيقي إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لحفظ حقوق جميع الأطراف المرتبطة بقضايا النشر الصحفي، مؤكداً أن الإجراءات القانونية الخاصة باستئناف الحكم قد بدأت بالفعل عبر القنوات المختصة.

وكشف البيان عن اتصالات وتحركات مكثفة يجريها الاتحاد مع الأطراف ذات الصلة، بهدف الوصول إلى معالجة قانونية ومهنية متوازنة للقضية، تراعي الجوانب الإنسانية والمهنية وتحفظ الحقوق كافة.

وشدد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين على استمراره في متابعة القضية حتى مراحلها النهائية، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن الحريات الصحفية في إطار المسؤولية المهنية والالتزام بالقانون.

