وكيل الصحة يتفقد مستشفى الشرطة بالخرطوم ويشيد بعمليات التأهيل

قام وكيل وزارة الصحة المكلف د. منتصر محمد عثمان، وعدد من قيادات الوزارة، اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى الشرطة المرجعي بضاحية بري في الخرطوم، ضمن جولاته الميدانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وشملت الجولة أقسام الحوادث، والأسنان، ومجمع العمليات، والعظام، والنساء والولادة، وحديثي الولادة، حيث وقف الوفد على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومنسوبي الشرطة.
وترحم الوكيل المكلف على شهداء الشرطة ومستشفى الشرطة، مؤكداً أن المستشفى يؤدي دوراً كبيراً في توفير خدمات صحية بجودة عالية، ومشيداً بجهود التعافي وإعادة الإعمار والتطوير التي أسهمت في تحسين الخدمات الطبية المقدمة.
سونا
هبة علي
