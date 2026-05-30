مصر تكسر القاعدة.. قرار غير مسبوق يثير الجدل قبل كأس العالم

اتخذ المنتخب المصري لكرة القدم، قرارًا غير مسبوق في تاريخ كأس العالم، ليصبح أول فريق يقدم على هذه الخطوة قبيل انطلاق البطولة في أمريكا الشمالية.

وأعلن منتخب مصر، قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبًا لكأس العالم، متضمنة 4 حراس مرمى (مصطفى شوبير، محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد علاء)، ليصبح بذلك أول منتخب يصطحب هذا العدد من الحراس في بطولة قصيرة مثل المونديال، وفقًا لما أكدته صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وأثار هذا القرار نقاشًا، خاصة بعدما كان قد حدث جدل مماثل في إسبانيا عندما قرر لويس دي لا فوينتي، اصطحاب 4 حراس في آخر مباريات ودية، قبل أن يقلص المدرب الإسباني، القائمة إلى 3 حراس فقط لكأس العالم، مستبعدًا حارس ريال سوسيداد أليكس ريميرو.

تأكيد مشاركة لاعب برشلونة

من جهة أخرى، أكدت القائمة النهائية مشاركة حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الشاب، بعد أن استبعد المدرب حسام حسن المهاجم أقطاي عبد الله من القائمة الأولية.

وبهذا يتأكد بنسبة 100% تواجد اللاعب الأزرق والأحمر في أول مشاركة له في كأس العالم، حيث سيلعب إلى جانب نجوم عالميين مثل محمد صلاح، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي.

كان حمزة عبد الكريم، قد عاش أول إنجاز كبير له مع المنتخب الأول، حيث شارك لأول مرة مع الفراعنة يوم الخميس الماضي في مباراة ودية تحضيرية لكأس العالم أمام روسيا، ودخل في الدقيقة 86 بدلاً من المهاجم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو.

المغادرة لأمريكا والاستعداد النهائي

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن بعثة الفراعنة ستغادر مساء اليوم السبت، متجهة إلى الولايات المتحدة للتحضير النهائي للمشاركة في كأس العالم.

وسيخوض المنتخب المصري، آخر مباراة ودية أمام البرازيل يوم 6 يونيو المقبل في ولاية أوهايو، قبل أن ينافس في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

يُذكر أن البطولة ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

