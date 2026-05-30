«العيد فرحة».. تامر حسني يحتفل بفوز مصر على روسيا بحضور بسمة بوسيل وأولاده (صور)

بسمة بوسيل

حرصت الفنانة بسمة بوسيل، على التواجد برفقة طليقها الفنان تامر حسنى وأبنائهما خلال مباراة مصر وروسيا الودية، التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى وانتهت بفوز المنتخب المصرى بهدف دون رد.

وشهدت المباراة أجواء عائلية لافتة، حيث ظهر الثنائى مع أطفالهما فى المدرجات، بالتزامن مع إحياء تامر حسنى احتفالات منتخب مصر عقب اللقاء، قبل سفر المنتخب لخوض منافسات بطولة كأس العالم.

كما شاركت بسمة بوسيل جمهورها بعدد من الصور من أجواء المباراة عبر حسابها، وأرفقتها بتعليق مقتضب قالت فيه: «العيد فرحة»، فى إشارة إلى الأجواء العائلية والسعيدة التى جمعتهم خلال اللقاء.

وكانت احتفلت الفنانة بسمة بوسيل بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، حيث نشرت عبر حسابها على «إنستجرام» مجموعة صور جديدة، وظهرت خلالها بإطلالة هادئة ورسالة تحمل طابعا تأمليا عن رحلتها الشخصية.

وكتبت بسمة بوسيل تعليقا على الصور: «35 عاما لا أعرف إن كنت قد تغيرت، أو إن كنت قد أصبحت أخيرا من أنا حقا، لكن هناك شيء واحد أعرفه على وجه اليقين: اليوم، كل شيء يبدو متناغما، ما أشعر به، ما أبدعه، ما أعيشه كل شيء أصبح منطقيا أخيرا».

وتابعت: «ما ينتظرنى يشعرنى بقشعريرة جميلة، أنا مستعد، شكرً=ا لك على وجودك هنا، منذ البداية أو فى أى مكان على طول الطريق».

