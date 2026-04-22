حيتان البيتكوين تدعم السعر فوق مستوى 75 ألف: ومواجهة حاسمة تنتظر السعر عند 80 ألف دولار

حيتان بيتكوين تدعم السعر فوق مستوى 75 ألف: ومواجهة حاسمة تنتظر السعر عند 80 ألف دولار

تواصل عملة البيتكوين تعافيها، مدعومة بتحركات قوية من كبار المستثمرين، حيث ارتفعت بنحو 4% خلال 24 ساعة لتصل إلى قرابة 78,400 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل فبراير.

وتُظهر بيانات السوق وجود دعم قوي عند مستوى 75,700 دولار، حيث وضع كبار المستثمرين أوامر شراء ضخمة تُقدّر بنحو 217 مليون دولار، ما يعزز هذا المستوى كمنطقة دعم رئيسية على المدى القصير.

#BTC whale orderbook update (15m)



Heavy sell pressure: 78.0K–80.0K



Largest bid: 75.7K ($217M+)



Big players are positioned. 🧐 pic.twitter.com/lCl1ANv4yf — CoinGlass (@coinglass_com) April 22, 2026

في المقابل، تتركز ضغوط البيع بين 78 ألف و80 ألف دولار، ما يجعل هذه المنطقة حاجز صعب أمام استمرار الصعود.

اختراق مستوى 80 ألف دولار بشكل واضح قد يفتح الباب أمام موجة ارتفاع جديدة، بينما الفشل في تجاوزها قد يعيد السعر لاختبار مستويات أدنى.

خلال الأسابيع الماضية، أظهرت عملة البيتكوين مرونة ملحوظة، إذ تجاهلت الأخبار السلبية واستجابت بشكل أكبر للعوامل الإيجابية، مع تحقيق مكاسب تتجاوز 15% منذ نهاية فبراير.

كما عادت التدفقات إلى صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين.

ومع ذلك، يبقى الاتجاه قصير المدى مرتبط بالعوامل الاقتصادية العامة، حيث يراقب المتداولون مستويات الدعم عند 75 ألف ثم 72 ألف دولار، في ظل استمرار التداول ضمن نطاق عرضي واسع.

