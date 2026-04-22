سعر سهم ماريوت انترناشيونال (MAR) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-04-2026

انخفض سعر سهم شركة روبلوكس ROBLOX CORPORATION (RBLX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستسلم السهم بذلك إلى الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وبدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يقلص من فرص تمديد مكاسب السهم الأخيرة والتي كان يهدف من خلالها تصحيح هذا المسار الهابط.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 61.25$، ليستهدف مستوى الدعم 51.25$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط