مفوضة العون الانساني تدشن وصول 10 آلاف طن من الدقيق مقدمة من شركة الشمال لإنتاج الأسمنت

دشنت مفوضة العون الانساني الاستاذة سلوى آدم بنية اليوم بميناء بورتسودان وصول (10) آلاف طن من الدقيق وذلك ضمن الدفعة الرابعة من المنحة الثانية المقدّمة عبر شركة الشمال لإنتاج الأسمنت تمهيداً لتسليمها إلى المفوضية لتوزيعها على ولايات السودان .

وأكدت مفوضة العون الإنسانى خلال مخاطبتها فعاليات التدشين التزام المفوضية بإيصال المساعدات الغذائية إلى جميع ولايات السودان، معلنة تدشين الدفعة الرابعة من المنحة الثانية البالغة (50) ألف طن من الدقيق، والتي تمثل شحنتها الحالية (10) آلاف طن .

واشارت إلى أن المفوضية تعمل على تسهيل كافة الإجراءات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد

وأشادت بالمبادرات التي تضطلع بها شركة الشمال لإنتاج الأسمنت في دعم المواطنين، مشيرة إلى اسهامها بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية، داعية إلى تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والشركاء لتسريع إيصال المساعدات وتعظيم الاستفادة منها.

من جهته قال ممثل شركة الشمال لإنتاج الأسمنت، الأستاذ عثمان الخير، إن هذه الشحنة تأتي في إطار منحة إجمالية تبلغ (50) ألف طن، مشيراً إلى أن عمليات التسليم تتم تباعاً بالتنسيق مع مفوضية العون الإنسانى التي تتولى بدورها توزيع الدقيق على مختلف الولايات .

وأعرب الخير عن تقدير ادارة شركة الشمال لإنتاج الأسمنت، ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد إسماعيل صالح، للتعاون والتنسيق القائم مع مفوضية العون الإنساني ومؤسسات الدولة في إيصال الدقيق الى الولايات وذلك منذ العام أبريل 2024 .

وأكد أن العمل مستمر لضمان انسياب المساعدات وتوسيع نطاق الاستفادة منها، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الاستقرار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

سونا