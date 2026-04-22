ارتفاع أسعار النفط بعد تقارير عن إطلاق نار على سفن في مضيق هرمز

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

•ترامب يمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمي

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتحرك صعوداً من أدنى مستوى في أسبوع ،بدعم التباطؤ الحالي في مستويات العملة الأمريكية ،والذي يأتي بعدما أعلن الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" عن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمي.



فُسرت تصريحات كيفن وارش، مرشح مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، على أنها تميل إلى التشدد، غير أن الأسواق لا تزال تنتظر ظهور المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.1% إلى (4,772.41$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4719.37$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,715.69$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،فقدت أسعار الذهب نحو 2.2% ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى في أسبوع عند 4,668.74 دولاراً للأونصة ،بسبب رفض إيران المشاركة في مفاوضات السلام التي كانت مقررة في باكستان.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ،ليتخلى عن أعلى مستوى عند 98.57 نقطة ،عاكساً تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي بسبب تباطؤ عمليات شراء العملة كملاذ آمن ،وسط ترحيب الأسواق بقرار ترامب بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى.

•طلبت باكستان، الوسيط في محادثات السلام، تمديد وقف إطلاق النار.

•ترامب سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.

•أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران لن تلتزم بتمديد الهدنة الذي أعلنه ترامب.

•مستشار رئيس البرلمان الإيراني:تمديد ترامب وقف إطلاق النار محاولة لكسب الوقت بهدف تنفيذ ضربة مفاجئة.



الفائدة الأمريكية

•قال كيفن وارش، المرشح لمنصب كبير أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء إنه لم يقدم أي وعود لترامب بشأن خفض أسعار الفائدة.

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل مستقر حاليًا عند 99% ، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال إدوارد مير، المحلل في شركة ماركس: مع تمديد وقف إطلاق النار هذا، ترى الأسواق انخفاضًا في حدة الأزمة في الشرق الأوسط.



وأضاف مير:إذا انتهى وقف إطلاق النار واستؤنفت الأعمال العدائية، فسنشهد ارتفاعًا في قيمة الدولار، وزيادة في أسعار النفط والفائدة، مما سيؤثر سلبًا على أسعار الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الثلاثاء بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,059.76 طن متري.



نظرة فنية

