سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 22-04-2026

عزز سعر البتكوين (BTCUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً باستقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، كما يتحرك السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، ما يعكس قوة البنية الفنية الحالية.

وفي الخلفية من ذلك بدأت مؤشرات القوة النسبية في استعادة إيجابيتها بعد تخلصها من حالة التشبع الشرائي، وهو ما يمنح السعر مساحة أكبر لمواصلة الصعود وتمديد مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار تماسكه أعلى مستويات الدعم الحالية.