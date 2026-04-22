سعر سهم دولار تري (DLTR) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 22-04-2026

انزلق سعر سهم دولار تري DOLLAR TREE, INC (DLTR) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعدما أعاد اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كان السهم قد كسره في وقت سابق، وقد جاء هذا الأداء بدعم إيجابي من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصول تلك المؤشرات لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في إشارة واضحة لفقدان سريع للزخم الإيجابي حول السهم، خاصة مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما حال دون تمديد مكاسبه الأخيرة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 111.50$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 98.20$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط