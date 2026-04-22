اختراق جديد يضرب سوق التمويل اللامركزي: مشروع Volo يتكبد خسائر فادحة

تعرض بروتوكول Volo المبني على شبكة Sui لاختراق أمني أدى إلى خسارة نحو 3.5 مليون دولار، ما دفع الفريق إلى اتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء الأضرار.

وأوضح المشروع أن الهجوم استهدف ثلاثة خزائن تحتوي على أصول مثل WBTC وUSDC، حيث تم اكتشاف الثغرة والتعامل معها فورا عبر تجميد المحافظ المتضررة، قبل توسيع الإجراء ليشمل جميع الخزائن مؤقتا لحين انتهاء التحقيق.

🔒 Security Incident Update - Volo Protocol



We want to address our community directly and transparently about a security incident that occurred earlier today. Rest assured, Volo is prepared to absorb any loss.



What happened:



An exploit resulted in the removal of approximately… — Volo (@volo_sui) April 21, 2026

وأكد الفريق أن بقية الأصول، التي تُقدّر بنحو 28 مليون دولار، لم تتأثر بالاختراق، مشيرا إلى أن الثغرة كانت محدودة ولا تمتد لباقي النظام.

كما يعمل الفريق حاليا بالتعاون مع جهات أمنية وخبراء على تتبع الأموال واستردادها.

وفي تحديث لاحق، أعلن البروتوكول تجميد نحو 500 ألف دولار من الأصول المرتبطة بالهجوم، إضافة إلى إحباط محاولة لنقل جزء من البيتكوين المسروق خارج الشبكة.

وشدد الفريق على استعداده لتحمل الخسائر دون تحميل المستخدمين أي أعباء، مع وعد بنشر تقرير مفصل حول الحادثة وخطة التعويض لاحقا.

ويأتي هذا الاختراق ضمن سلسلة هجمات استهدفت قطاع التمويل اللامركزي خلال شهر أبريل، ما يعكس استمرار التحديات الأمنية في هذا المجال.

اقرأ أيضا:

رهان بمليون دولار على انهيار العملات البديلة: هل نحن أمام موجة هبوط قاسية؟

سعر البيتكوين يستعيد مستوى 76 ألف دولار وXLM تقود موجة صعود العملات البديلة

