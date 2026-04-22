تكنولوجيا: بي لينك تطلق وحدة التوصيل Mate Pro بدعم تخزين ضخم ومنافذ فائقة السرعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Beelink رسمياً وحدة التوصيل الجديدة Mate Pro في السوق الصيني لتقدم ملحقاً عملياً وقوياً يستهدف المستخدمين المحترفين الباحثين عن الأداء العالي لتوسيع قدرات حواسيبهم. وتتصدر منافذ USB4 v2 المزدوجة قائمة الميزات المبهرة في هذا الجهاز، حيث تدعم سرعات نقل بيانات هائلة تصل إلى 80 جيجابت في الثانية، مع إمكانية التوصيل التسلسلي التي تتيح للمستخدمين ربط وحدة معالجة رسوميات خارجية بمنفذ واحد بينما يتصل المنفذ الآخر بالحاسوب المضيف لتوفير مرونة استثنائية. وإلى جانب هذه المنافذ الفائقة، لا تتخلى الوحدة عن خيارات التوصيل الأساسية الأخرى، حيث تضم منفذ USP 2.0 ومنفذ USP 3.0 من النوع A، بالإضافة إلى منفذ HDMI لعرض الشاشة ومنفذ شبكات سلكية لتوفير اتصال إنترنت سريع ومستقر.

و تقدم وحدة التوصيل قدرات استثنائية من خلال دمج أربعة منافذ مخصصة لمحركات أقراص M.2 يمكنها استيعاب مساحة تخزين إجمالية ضخمة تصل إلى 32 تيرابايت لتلبية كافة احتياجات حفظ الملفات الكبيرة. وتؤكد الشركة أن هذه المنافذ قادرة على توفير سرعات قراءة تبلغ 1655 ميجابايت في الثانية وسرعات كتابة تصل إلى 1586 ميجابايت في الثانية، ولضمان تشغيل هذه المنظومة بكفاءة، تعتمد الوحدة على وحدة إمداد طاقة مدمجة بقدرة 140 واطاً تتطلب التوصيل المباشر بمصدر تيار متردد، مما يسمح لها بدعم تقنية التوصيل للطاقة بقدرة 96 واطاً لشحن الحاسوب المتصل أثناء استخدام الملحقات الأخرى، مع وجود مروحة تبريد مدمجة للحفاظ على درجات حرارة المكونات الداخلية في مستويات آمنة أثناء العمل المكثف.

ولم تكتف الشركة بتوفير حلول التوصيل والتخزين فحسب بل أضافت ميزة غير تقليدية في هذا النوع من الأجهزة من خلال تزويد الوحدة بمكبر صوت مدمج يدعم الاتصال عبر تقنية البلوتوث. وتأتي هذه المنظومة الصوتية مدعومة بمعالج إشارات رقمية ومكبر للصوت لضمان جودة صوتية ممتازة ونقية أثناء الاجتماعات الافتراضية أو عند الاستماع للموسيقى، مع إمكانية تشغيل الصوت سلكياً أيضاً عبر الحاسوب المتصل. ورغم كل هذه المواصفات والميزات القوية، تتوفر هذه الوحدة المتطورة حالياً في الأسواق الصينية بسعر تنافسي يبلغ 1059 يواناً صينياً وهو ما يعادل حوالي 155 دولاراً أمريكياً، ونظراً لتاريخ الشركة في طرح معظم منتجاتها عالمياً، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق الدولية إطلاقاً رسمياً لهذا الملحق المميز في المستقبل القريب.