تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق حواسيب Panther Lake لمنافسة MacBook Pro بشاشة 165 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي سلسلة Redmi Book Pro 2026 الجديدة المزودة بمعالجات Panther Lake في الصين، وتستهدف منافسة أجهزة MacBook Pro، خاصة في الفئات الأعلى.

وتضم السلسلة إصدارين بقياسي 14 و16 بوصة. ويأتي الطراز الأصغر بشاشة IPS بدقة 2880×1800 ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع 500 نتس مع تغطية 100% من نطاق sRGB. أما إصدار 16 بوصة فيحصل على شاشة بدقة 3200×2000 ومعدل تحديث أعلى يصل إلى 165 هرتز.

وتختلف البطارية بين النسختين، إذ يحمل إصدار 16 بوصة بطارية 99 واط ساعة تدعم تشغيل الفيديو حتى 30.4 ساعة، بينما يأتي إصدار 14 بوصة ببطارية 92 واط ساعة مع وزن أخف. ويبلغ سُمك الجهازين 15.9 مم، مع مجموعة منافذ تشمل Thunderbolt 4 وUSB-C وUSB-A وHDMI 2.1 ومنفذ 3.5 مم.

وتتوفر الحواسيب بعدة خيارات من معالجات Intel Core Ultra، تبدأ من Core Ultra 5 مع ذاكرة 24 جيجابايت وتخزين 1 تيرابايت، وصولًا إلى Core Ultra X7 مع رسوميات Arc B390 وذاكرة 32 جيجابايت.

ويبدأ سعر إصدار 14 بوصة من 7,499 يوان، بينما يبدأ إصدار 16 بوصة من 7,699 يوان، دون تأكيد موعد التوفر العالمي حتى الآن.

