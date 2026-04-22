تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 22-04-2026

استسلم سعر المؤشر لثبات الحاجز المستقر قرب 24770.00 ليجبره ذلك على التفاعل مع سلبية مؤشر ستوكاستيك بتفعيله لمحاولات جني الأرباح لنلاحظ تسلله بتداولات يوم أمس نحو 24025.00 ليواجه بذلك محور المتوسط المتحرك 55 وليستقر أعلاه.

نشير إلى أن استمرار تمركز التداولات فوق الدعم المستقر عند 23970.00 يؤكد احتجاز السعر ضمن المسار الصاعد لنتوقع اندفاعه قريبا نحو 24385.00 وصولا نحو 24475.00, أما كسر هذا الدعم والاستقرار أدناه سيعزز سيطرة الميل التصحيحي الهابط لنتوقع تكبد السعر لخسائر إضافية بتسلله نحو 23800.00 و23610.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24020.00 و 24385.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم