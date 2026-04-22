شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 22-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-22 11:07AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى المقاومة 2,400$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ما يزيد من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.