تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 22-04-2026

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى المقاومة 2,400$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ما يزيد من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.