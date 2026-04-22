تحديث توقع سعر الذهب اليوم 22-04-2026

اصطدم سعر الزوج باندفاعه الصاعد الأخير بمستوى 2.00% فيبوناتشي الامتدادي المتمركز عند 204.20 ليشكل بدوره حاجز قوي ليجبره ذلك على تشكيل بعض الموجات التصحيحية باستهدافه مؤخرا لمستوى 203.70.

نشير إلى أن استمرار تمركز السعر حاليا دون الحاجز الرئيسي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50, فإن هذه العوامل تدعم فرص تشكيل السعر لموجات هابطة جديدة لنتوقع انجذابه مجددا نحو 203.60 ومن ثم ليحاول الوصول نحو الدعم الأولي المستقر قرب 203.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 203.20 و 204.20

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز