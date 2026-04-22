تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 22-04-2026

يشهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بالضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يكبح من محاولات صعود الزوج، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.