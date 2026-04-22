تحديث توقع سعر الفضة اليوم 22-04-2026

لا تغيير على مسار سعر المؤشر الصاعد نظرا لثباته المتكرر فوق الدعم المستقر عند 97.55 لنلاحظ محاولة تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي باندفاع مؤشر ستوكاستيك حاليا فوق مستوى 50.

نتوقع بدء تشكيل السعر لموجات إيجابية جديدة ليهاجم بذلك محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز قرب 98.50 وبتجاوزه سينجح بتجديد الضغط على الحاجز المستقر عند 98.85 والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاستمرارية الإيجابية للتداولات القادمة.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.90 و 98.50

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع