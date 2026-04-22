تداول محبي الفنانة, السودانية, الضجة مروة الدولية, مقطع فيديو حديث لها أثار تفاعل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأت الدولية, الجميع بعد ظهورها في بروفة غنائية حديثة من داخل أحد الأستوديوهات بالقاهرة. وكانت المطربة الضجة قد أعلنت اعتزالها الغناء وفقاً لما تناقلته صفحات إسفيرية بارزة, قبل أن تعود في البروفة التي قدمت خلالها أغنيتها الجديدة “الزول رتبة فوق الجيش”, وسط “زغاريد”, صديقاتها الحاضرة معها في “البروفة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعود من الإعتزال بأغنية “الزول رتبة فوق الجيش” وصديقتها تطلق “زغاريد” الفرح بالعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.