أطباء بلا حدود : علي ظهور الجمال والحمير … اللقاحات تصل جبل مرة

-بين 1 و6 أبريل، عملت فرق المنظمة ووزارة الصحة على تطعيم نحو 56 ألف طفل في جنوب جبل مرة، وسط دارفور

– في وقت سابق من هذا العام، تفشّت الحصبة بالمنطقة بعد تعطّل التطعيم الروتيني بسبب النزاع والنزوح وصعوبة الوصول ونقص اللقاحات، ما أدى إلى حرمان مجتمعات كثيرة من خدمات التحصين أو قلّص فرص الوصول إليها بشكل كبير

– مع غياب الطرق في هذه المناطق النائية، نُقلت اللقاحات على الجِمال، فيما تنقّلت الفرق على ظهور الحمير عبر الجبال الوعرة للوصول إلى القرى، وانتقلت الفرق من قرية إلى أخرى لضمان عدم إغفال أي طفل

– حقّقت الحملة 97 في المئة من هدفها، ما ساهم في وقف انتشار الحصبة في واحدة من أشدّ المناطق عزلةً في السودان

