إعادة افتتاح المكتب الإقليمي للاتحاد مجالس البحث العلمي العريية في العاصمة السودانية الخرطوم

التقى السيد رئيس الوزراء د. كامل إدريس اليوم، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، د. عبد المجيد بنعمارة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. مضوي أحمد موسى، وذلك في إطار إهتمام الدولة بدعم البحث العلمي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية،
وأعلن الدكتور عبد المجيد بنعمارة في تصريح صحفي عقب اللقاء عن إعادة افتتاح المكتب الإقليمي للاتحاد في العاصمة السودانية الخرطوم، مشيراً إلى أن الاتحاد يُعد من أوائل المنظمات العربية والدولية التي تعود للعمل في الخرطوم عقب الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وأعرب الأمين العام لإتحاد مجالس البحث العلمي العربية عن شكره وتقديره لجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، وكافة الجهات التي ساهمت في تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق أعمال المكتب الإقليمي من جديد.
سونا
