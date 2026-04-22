طقس الإمارات المتوقع غداً

طقس الإمارات المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائمٍ أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار.
وتكون حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:04، والمد الثاني عند الساعة 04:59، والجزر الأول عند الساعة 11:42، والجزر الثاني عند الساعة 22:10.
وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:51، والمد الثاني عند الساعة 01:46، والجزر الأول عند الساعة 07:59، والجزر الثاني عند الساعة 20:40.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

