"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات.

وقال "المركز"، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 44 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 44 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 44°C in Mezaira (Al Dhafra Region) at 14:00 UAE Local time. pic.twitter.com/PV3l467FjB — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 22, 2026

