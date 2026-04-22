مدينة مصدر تجدّد التزامها بالاستدامة بمناسبة يوم الأرض

ابوظبي - سيف اليزيد - جدّدت مدينة مصدر التزامها بتعزيز الاستدامة ودعم الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية، وذلك بمناسبة يوم الأرض.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إن يوم الأرض يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بالأهداف المشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن المدينة رسّخت على مدى ما يقارب عقدين مكانتها نموذجا رائدا للتنمية الحضرية المستدامة، ومنظومة متكاملة تجسّد أفضل الممارسات في تصميم المدن الذكية وتعزيز النمو المسؤول.

وأوضح أن هذا النموذج يبرهن على إمكانية دمج الاستدامة والابتكار والمرونة في صميم تشغيل المدن، لا سيما في ظل التحديات البيئية المتسارعة التي تتطلب تحركاً واعياً وفعّالاً.

وأضاف أن مدينة مصدر واصلت منذ انطلاقها تحقيق مستهدفاتها في مجال الاستدامة، وإرساء معايير جديدة، حيث نجحت خلال عام 2024 في خفض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 22.7%، وإنتاج 11,288 ميغاواط ساعة من الطاقة المتجددة، بجانب توفير كميات من المياه تعادل 12.4 مسبحاً أولمبياً، ضمن بيئة حضرية متكاملة تتيح العيش والتعلم والعمل والترفيه.

وأشار إلى أن المدينة توفر للشركات والشركاء منظومة متكاملة تعزز استدامة العمليات، عبر معايير موحدة وأداء قابل للقياس، وأطر عمل تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.

وأكد باقحوم أنه مع تسارع جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، تواصل مدينة مصدر دورها في تقديم نموذج عملي لبناء مجتمعات مرنة، وتحقيق أثر ملموس، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن يوم الأرض يشكّل فرصة لمواصلة العمل وتعزيز هذا الالتزام.