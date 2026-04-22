إبراهيم معلوف يفاجئ الجمهور بتعاون استثنائي مع جايسون ديرولو وكيفن غيتس

دبي - فريق التحرير: كشف الفنان اللبناني ابراهيم معلوف مؤخرًا عن تعاون مميز مع Jason Derulo وKevin Gates. الأغنية بعنوان “Sexy For Me”، وهي نسخة ريمكس من العمل الأصلي لـ Jason Derulo الذي يحمل الاسم نفسه.

يمثل هذا الريمكس لقاءً غير متوقّع بين ثلاثة عوالم مختلفة جدًا — البوب العالمية، والراب الأميركي، وعالم إبراهيم معلوف الفني الخاص — ليقدّموا نتيجة تجمع بين الإحساس، الحداثة، والقوة.

كل المؤشرات توحي بأن هذا التعاون لن يتوقف هنا. فمن السهل تخيّل هؤلاء الفنانين الثلاثة مجتمعين يومًا ما على المسرح، لتقديم هذا العمل بطريقة جديدة كليًا، في عرض حي مُعاد ابتكاره بما يليق بعوالمهم الفنية المختلفة.

وفي سياق متصل، يستعد إبراهيم معلوف لحدث استثنائي. ففي العاشر من أبريل ٢٠٢٧، سيحيي حفلًا ضخمًا في Paris La Défense Arena أمام ما يقارب ٤٠ ألف متفرج. عرض يُتوقع أن يكون الأكبر في مسيرته، وسيتم بثّه عالميًا، خاصة عبر MTV Lebanon وكذلك France Télévisions.

لحظة فريدة قد تلتقي فيها الموسيقى والثقافات والأجيال… وربما نشهد خلالها أداءً حيًا غير مسبوق لأغنية “Sexy For Me”. من يدري؟