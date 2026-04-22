“المؤسس أورهان” يكشف مفاجأة عاطفية.. علاقة حب جديدة بين أبطاله

دبي - فريق التحرير: تداولت مواقع فنية تركية خلال الساعات الماضية أخباراً عن قصة حب جديدة وُلدت في كواليس مسلسل “المؤسس أورهان”، تجمع بين النجم شكرو أوزيلديز والممثلة جيمري جوميلي، بعد أن تحولت علاقتهما من تعاون مهني إلى ارتباط عاطفي لفت الأنظار.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن العلاقة بدأت خلال تصوير العمل، حيث توطدت صداقتهما سريعاً قبل أن تتحول إلى قصة حب حقيقية، فيما أشارت المصادر إلى أن الثنائي يعيشان هذه العلاقة منذ نحو ثلاثة أشهر بعيداً عن الأضواء.

من جهة أخرى، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر، حيث عبّر الكثيرون عن سعادتهم مؤكدين أنهم كانوا يتوقعون هذا الارتباط، خاصة بعدما لاحظوا وجود كيمياء واضحة وانسجام لافت بينهما خلال مشاهد المسلسل وظهورهما خلف الكواليس.

في المقابل، لم تخلُ التعليقات من الانتقادات، إذ رأى بعض المتابعين أن الأمر أصبح متكرراً في الدراما التركية، معتبرين أن العديد من الممثلين يدخلون في علاقات حب أثناء التصوير ثم تنتهي بمجرد انتهاء المسلسل، ليقوم كل طرف بحذف الآخر وكأن شيئاً لم يكن.