محمد بن راشد يعلن عن أضخم مشروع للنقل في إمارة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عن أضخم مشروع للنقل في إمارة دبي وهو خط جديد لمترو دبي بتكلفة 34 مليار ‌درهم على ‌أن يتم الانتهاء منه بحلول ​التاسع من سبتمبر من عام 2032.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "الإخوة والأخوات.. نعلن اليوم عن أضخم مشروع للنقل في إمارة دبي وهو خط جديد لمترو دبي بطول 42 كم وعلى عمق 40 متراً تحت الأرض يمر بـ 15 منطقة استراتيجية في دبي ويستفيد منه 1.5 مليون نسمة ويدعم النقل في 55 مشروع تطوير عقاري ضخم تحت الإنشاء.

وأضاف سموه:"مشروع الخط الذهبي.. ستكون تكلفته 34 مليار درهم وسيرفع أطوال شبكة مترو دبي بنسبة 35٪ وسيتم الانتهاء منه بتاريخ 9/9/2032 بإذن الله".

وأكد سموه:" مشاريعنا الكبرى لبناء أفضل مدينة للعيش في العالم مستمرة.. ومشاريعنا المستقبلية لن تتوقف.. بل تتسارع.. وأجندتنا هي بناء مستقبل أفضل لملايين البشر.. ونحن شعب نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول".

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 22, 2026

