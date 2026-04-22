«الزراعة المتقدمة 4.0» لتعزيز الاستدامة والأمن الغذائي في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تبنّيها منظومة الزراعة المتقدمة 4.0، كإطار استراتيجي للتحول الرقمي في القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تُمثّل نقلة نوعية من الأساليب التقليدية إلى الزراعة الذكية المعتمدة على البيانات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وأوضحت الهيئة أن منظومة الزراعة المتقدمة 4.0، تقوم على بنية تقنية متكاملة تشمل أنظمة الاستشعار الذكية، وتقنيات إنترنت الأشياء، ومنصات تحليل البيانات، إلى جانب أنظمة التحكم والأتمتة ولوحات المتابعة الرقمية، التي تتيح مراقبة العمليات الزراعية بشكل لحظي واتخاذ قرارات دقيقة مبنية على البيانات، مدعومة ببنية تحتية سحابية تضمن استمرارية تدفق البيانات وتحليلها بكفاءة عالية.

وفيما يتعلق بكفاءة الموارد، أشارت الهيئة إلى أن المنظومة أسهمت في التحول نحو الإدارة الدقيقة، حيث يتم تحديد احتياجات النباتات الفعلية استناداً إلى بيانات حقيقية مثل رطوبة التربة ودرجة الحرارة، مما أدى إلى ترشيد استهلاك المياه وتقليل الهدر.

ولفتت الهيئة إلى أن تطبيقات ميدانية داخل البيوت المحمية أظهرت خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 60%، وتقليل استهلاك مياه التبريد بنحو 37%، دون التأثير على جودة الإنتاج.

وفي جانب التقنيات، بيّنت الهيئة أنها توظّف إنترنت الأشياء عبر حساسات ذكية لرصد المؤشرات البيئية المختلفة، فيما تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتنبؤ بالظروف الزراعية، مثل تحديد التوقيت الأمثل للري والتبريد والتنبؤ بالإجهاد الحراري للنباتات، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزّز كفاءة العمليات التشغيلية.

جودة الإنتاج

وأكدت الهيئة، أن هذه المنظومة تدعم الاستدامة الزراعية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتقليل الفاقد في المياه والطاقة، إضافة إلى تحسين إدارة ما بعد الحصاد، مما ينعكس على جودة الإنتاج واستقراره، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي عبر دعم الإنتاج المحلي. وأشارت إلى أن أثر المنظومة يمتد إلى سلسلة الإمداد الزراعي، حيث تسهم في تحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد ورفع كفاءة العمليات من المزرعة إلى منافذ التسويق، بما يعزّز تنافسية المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق، كشفت الهيئة عن أنه سيتم تسليط الضوء على منظومة الزراعة المتقدمة 4.0 ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، الذي يُعقد غداً في العين، حيث سيتم استعراض أبرز تطبيقاتها ونتائجها الميدانية، ودورها في دعم التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة في الدولة. وأكدت الهيئة، أن توظيف هذه المنظومة يعكس التزامها بتبنِّي أحدث الحلول التقنية لدعم القطاع الزراعي، وتحقيق تنمية مستدامة تعزّز منظومة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.