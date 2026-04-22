هيئة الإحصاء تكرم الفرق الفائزة في هكاثون الابتكار في البيانات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد بن عبدالله الدوسري، الفرق الفائزة في هكاثون الابتكار في البيانات، إضافة إلى الشركاء والداعمين، ممثلين في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والجمعية السعودية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، والجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات، والجمعية السعودية للعلوم الإحصائية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم، في المقر الرئيس للهيئة في العاصمة الرياض.

وشهد الحفل إعلان نتائج الفرق الفائزة في الهكاثون، الذي نظمته الهيئة خلال الفترة من 15 فبراير إلى 15 أبريل 2026، ويعد الأول من نوعه في توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتطوير العمل الإحصائي، وذلك ضمن سلسلة فعاليات «الطريق إلى الرياض»، التي تأتي استعدادا لاستضافة المملكة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في نوفمبر 2026.

وأكد الدوسري أن هكاثون الابتكار في البيانات يعكس توجه الهيئة نحو تبني التقنيات الحديثة وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال الإحصائية، مشيرا إلى أن الحلول المقدمة من الفرق المشاركة تعكس مستوى الكفاءات الوطنية وقدرتها على تطوير حلول ذات أثر مستدام.

وأفاد أن الهيئة مستمرة في دعم المبادرات النوعية التي تسهم في بناء منظومة بيانات متقدمة، وتعزز مكانة المملكة في مجالات الإحصاء والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمن الحفل استعراض المشاريع الفائزة، وتسليط الضوء على أبرز الحلول الابتكارية التي تسهم في تطوير عمليات جمع البيانات وتحليلها ورفع كفاءتها، بما يدعم صناع القرار بمؤشرات دقيقة وموثوقة.

وأوضحت الهيئة أن الهكاثون اشتمل على مسارين رئيسين، تنافس فيهما 132 فريقا، تأهل منهم 16 فريقا إلى المرحلة النهائية، بواقع 8 فرق في مسار جمع البيانات المبتكر باستخدام مصادر غير تقليدية، و8 فرق في مسار المعالجة الذكية والتصنيف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز المالية للهكاثون 75,000 ريال، خصصت لدعم وتكريم الفرق الفائزة وتحفيز تطوير حلول ابتكارية في مجال البيانات والإحصاء.

وأسفرت أعمال التحكيم عن فوز 6 فرق نجحت في تقديم حلولٍ مبتكرة تسهم في رفع جودة الإحصاءات الرسمية وتعزيز موثوقيتها، وكانت الفرق الفائزة على النحو التالي: Hoarders، أثر، عين، GigScope، Spondylus، Optimizers.