تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 22-04-2026

تراجع سعر سهم Linde plc (LIN) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليصل بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبال غفيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 484.45$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 510.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد