شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 22-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-22 16:12PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراق لمستوى المقاومة المحوري 77,500$، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمده بالزخم الإيجابي المتجدد وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.