انت الان تتابع خبر الشيخ همام حمودي للسفير الروسي: لا نسعى لإرضاء أحد سوى شعبنا ومصالح بلدنا العليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للشيخ حمودي، "اللقاء ناقش اهمية الحراك الذي يشهده الإطار التنسيقي من أجل تشكيل حكومة جديرة بإدارة تحديات المرحلة، وبما يرضي شعبنا ويحقق مصالح بلدنا العليا قبل إرضاء اي جهة اخرى، مشدداً على حرص العراق على بناء علاقات دولية متوازنة وفق ثوابته الوطنية".

وتابع، ان " ما يشكله نظام نتنياهو المتطرف من تهديد مستمر لامن واستقرار المنطقة يستوجب تعاون دولها وتنسيقها الامني، خاصة في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الجمهورية الاسلامية بصمودها وتغييرها لتوازنات القوى".