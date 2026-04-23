الشيخ همام حمودي للسفير الروسي: لا نسعى لإرضاء أحد سوى شعبنا ومصالح بلدنا العليا
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للشيخ حمودي، "اللقاء ناقش اهمية الحراك الذي يشهده الإطار التنسيقي من أجل تشكيل حكومة جديرة بإدارة تحديات المرحلة، وبما يرضي شعبنا و
يحقق مصالح بلدنا العليا قبل إرضاء اي جهة اخرى، مشدداً على حرص العراق على بناء علاقات دولية متوازنة وفق ثوابته الوطنية".
وتابع، ان " ما يشكله نظام نتنياهو المتطرف من تهديد مستمر لامن واستقرار المنطقة يستوجب تعاون دولها وتنسيقها الامني، خاصة في ظل الواقع الجديد الذي فرضته الجمهورية الاسلامية بصمودها وتغييرها لتوازنات القوى".