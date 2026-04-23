السامرائي يستقبل السفير الروسي في بغداد ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لتحالف العزم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الخميس، السفير الروسي لدى العراق ألبروس كوتراشيف، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.



وتناول اللقاء – بحسب البيان - أهمية تعزيز الشراكة بين العراق وروسيا بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب التأكيد على توسيع آفاق التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعزز حضور العراق ويخدم مصالحه الوطنية.

