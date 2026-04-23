شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النحاس من أعلى مستوياته في عدة أسابيع بفعل توترات الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس يوم الخميس من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، في ظل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب قوة الدولار.

وانخفض سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.4% إلى 13,247 دولارًا للطن المتري خلال التداولات الرسمية، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 27 فبراير عند 13,481.50 دولارًا.

ولا تزال محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران متعثرة دون أي مؤشرات على استئنافها، في وقت عززت فيه طهران سيطرتها على مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل.

وقالت سوداكشينا أونيكريشنان، رئيسة أبحاث المعادن الأساسية في بنك ستاندرد تشارترد: “بعد أن سجل مؤشر LMEX مستوى قياسيًا تاريخيًا أمس، شهدت مجموعة المعادن الأساسية تراجعًا في بداية التداولات بسبب غياب التقدم واستمرار حالة عدم اليقين بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران”.

وارتفع مؤشر LMEX، الذي يضم ستة من المعادن الأساسية الرئيسية المتداولة في البورصة، بنسبة 11% منذ بداية العام.

وكان النحاس قد صعد في الجلسة السابقة بالتزامن مع ارتفاع الأسهم، كما سجل مكاسب طفيفة في بداية تداولات الخميس مدفوعًا بارتياح الأسواق بعد تمديد الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار.

وفي المقابل، دعمت الأسعار مخاوف متزايدة بشأن نقص حمض الكبريتيك، ما يشير إلى قيود محتملة في إمدادات النحاس.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن صادرات الصين من حمض الكبريتيك إلى أكبر أسواقها الخارجية، تشيلي، قد توقفت في مارس، حتى قبل التقارير التي أفادت هذا الشهر بأن بكين تخطط لحظر الصادرات اعتبارًا من مايو.

وأغلق عقد النحاس الأكثر نشاطًا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مرتفعًا بنسبة 0.3% عند 102,780 يوانًا (15,046.33 دولارًا) للطن، مقلصًا مكاسبه بعد أن ارتفع بنسبة وصلت إلى 1.7% خلال الجلسة.

كما ساهم الطلب القوي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، في دعم أسعار النحاس مؤخرًا، إلا أن هناك مؤشرات على احتمال تراجع هذا الزخم.

وتحوّل الفارق السعري في السوق الفورية إلى خصم قدره 5 يوانات للطن مقارنة بأسعار بورصة شنغهاي، بعد أن كان يسجل علاوة بلغت 115 يوانًا في 15 أبريل.

وكان النيكل المعدن الوحيد الذي سجل مكاسب في بورصة لندن، بعد إعلان شركة التعدين الفرنسية إيراميت عزمها وقف الإنتاج في منجم ويدا باي للنيكل في إندونيسيا الشهر المقبل.

وارتفع النيكل بنسبة 0.9% إلى 18,620 دولارًا للطن، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 29 يناير عند 18,680 دولارًا.

وفي المقابل، تراجع الألومنيوم بنسبة 0.7% إلى 3,588 دولارًا للطن، والزنك بنسبة 0.7% إلى 3,447 دولارًا، والرصاص بنسبة 0.2% إلى 1,960.50 دولارًا، والقصدير بنسبة 0.1% إلى 50,395 دولارًا للطن.