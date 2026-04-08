كلية الأمير محمد بن سلمان تستعرض مسارات التطوير المهني في الملتقى المهني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بجناح نوعي في الملتقى المهني الـ13، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سوبر دوم، مستعرضة منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتطويرية التي تستهدف تأهيل الكوادر الوطنية وبناء مسارات مهنية متقدمة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وتركز الكلية من خلال مشاركتها على التعريف ببرامج الدراسات العليا، وفي مقدمتها برامج الماجستير في الإدارة والمالية، إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية الموجهة لقطاع الأعمال والأفراد، والتي صممت وفق نهج تدريجي يواكب تطور المهارات المهنية، بدءا من المستويات التأسيسية وصولا إلى المستويات القيادية المتقدمة.

وأوضح مدير تطوير الأعمال في قسم التعليم التنفيذي بالكلية يعرب عمر هاشم، أن هذه البرامج تتيح للمتدربين بناء مسارات تطوير مهني متكاملة، لا تقتصر على تخصص واحد، بل تمتد عبر مجالات متعددة، مثل المالية والقيادة والتقنية، بما يعزز من مرونة الكفاءات الوطنية وقدرتها على التكيف مع متغيرات سوق العمل.

وتستعرض الكلية من خلال جناحها برامج متخصصة تلبي احتياجات قطاعات نوعية، مثل استراتيجيات الرعاية الصحية والاستثمار في القطاع العقاري، بما يعكس توجها عمليا نحو مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

ولا تقتصر مشاركة الكلية على التعريف ببرامجها الأكاديمية والتدريبية، بل تمتد إلى بناء علاقات استراتيجية مع ممثلي الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، لفهم احتياجاتهم بشكل مباشر، والعمل على تطوير برامج نوعية تلبي هذه المتطلبات، بما يعزز من فرص التعاون والشراكات المستدامة.

وتؤكد هذه المشاركة أن الملتقى المهني لم يعد منصة للتوظيف فحسب، بل أصبح بيئة متكاملة لتبادل المعرفة، وتطوير الكفاءات، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم مسارات التنمية، وتعظيم أثر الاستثمار في رأس المال البشري.