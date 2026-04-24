شاهد بالفيديو.. نفت من خلالها الشائعات.. الفنانة إيمان الشريف تستقبل مكالمة هاتفية من والدتها أثناء إحيائها حفل جماهيري بالقاهرة

فاجأت المطربة, السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, جمهورها الكبير الحاضر حفلها الجماهيري الذي أقامته أمس الخميس, بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن إيمان الشريف, كانت قد استقبلت مكالمة هاتفية من والدتها أعلنت من خلالها دعمها ومساندتها لها في الحفل.

حيث قام المطربة, بتوصيل الهاتف مع “المايك”, الذي تحمله حتى يتمكن الجمهور من سماع تفاصيل المكالمة التي دعمت فيها الوالدة إبنتها بدعوات مباركات.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور الفنانة, فإن المكالمة نفت الشائعات المتداولة عن وجود خلافات بين إيمان الشريف, ووالدتها.

