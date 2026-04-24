سلاف فواخرجي وليلى علوي تخطفان الأنظار.. مهرجان أسوان يشهد حضورا مميزا

انطلقت فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة في مدينة أسوان في جنوب مصر، وسط حضور مميز للنجمات في حفل الافتتاح، وسط تكريم النجمتين ليلى علوي وسلاف فواخرجي.

وشهدت السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة حضورا لافتا للنجمات، وعلى رأسهم النجمات المكرمات في المهرجان ليلى علوي وسلاف فواخرجي، بالإضافة إلى النجمة بشرى، والتي شاركت في تقديم حفل افتتاح الدورة الجديدة من المهرجان، وكذلك الفنانة سلوى محمد علي وفرح يوسف وسما إبراهيم وبوسي شلبي، وعدد من النجوم وعلى رأسهم باسم سمرة وأحمد وفيق وصبري فواز وغيرهم.وكذلك شاركت الفنانة حنان مطاوع الجمهور عدة صور ولقطات مميزة لها من السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان أسوان السينمائي الدولي، والذي تشارك به كعضو في لجنة التحكيم، وقالت في تعليقها على صورها بالمهرجان على انستغرام: “⁨ سعيدة جدًا كوني عضو لجنة التحكيم في الأفلام الدولية لمهرجان أسوان لسينما المرأة”، وشاركت النجمة سلاف فواخرجي عدة صور لها من كواليس حفل الافتتاح خلال قيامها برحلة نيلية قبل تكريمها، وكذلك الفنانة ليلى علوي.وأصبحت ليلى علوي نجمة الدورة الجديدة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بعد تكريم إدارة المهرجان لها بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز، وذلك في حفل افتتاح دورته العاشرة، التي تُقام إلى 25 أبريل، وذلك تقديراً لموهبتها الكبيرة ومسيرتها السينمائية الطويلة والحافلة بالأعمال المهمة، وذكرت إدارة المهرجان إن هذا التكريم احتفاءً بعطاء فني ممتد، حيث كرّست ليلى علوي سنوات طويلة من حياتها للسينما، وقدّمت خلال مسيرتها مجموعة كبيرة من الأفلام التي انحازت لقضايا المرأة وعكست ببراعة المجتمع المصري بمختلف طبقاته.وتلقت النجمة سلاف فواخرجي تكريماً أيضاً في افتتاح مهرجان أسوان السينمائي، وذكرت إدارة المهرجان أن هذا التكريم يأتي تقديراً لمسيرة فنية ثرية ومتميزة.حيث تعاونت سلاف على مدار سنوات مع كبار المخرجين، وقدّمت من خلال أعمالها أدواراً تعبّر عن واقع المرأة العربية وتفاصيلها، وتُعرف بوعيها بأهمية دور المرأة في صناعة السينما، فلم تكتفِ بالتعاون مع مخرجين بحجم عبد اللطيف عبد الحميد وشريف عرفة، بل خاضت أيضاً تجربة الإخراج بثقة من خلال فيلم رسائل الكرز في 2015، كما تنوعت إسهاماتها بين السينما السورية والمصرية، بالإضافة إلى تألقها في الدراما العربية.وكرم مهرجان أسوان السينمائي المخرجة وكاتبة السيناريو البولندية دي كيه ويلخمان “دوروتا كوبييلا ويلخمان”، المرشّحة لجائزة الأوسكار، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة العاشرة، وذكرت إدارة المهرجان أن المخرجة البولندية تُعد واحدة من أبرز الأصوات السينمائية المعاصرة، حيث تمزج بين الفن التشكيلي والسينما من خلال أسلوبها القائم على الرسم الزيتي المتحرك، لتجعل من كل لقطة لوحة حيّة تنبض بالحياة، وشكّل ترشحها لجائزة الأوسكار عن فيلم Loving Vincent لحظة فارقة في تاريخ السينما، كأول فيلم روائي طويل يُنفّذ بالكامل بلوحات زيتية مرسومة يدوياً، بمشاركة أكثر من 100 فنان من مختلف أنحاء العالم، وقد عُرض لأول مرة في مهرجان أنيسي، وحصد أكثر من 40 جائزة دولية، إلى جانب ترشيحات للأوسكار والبافتا والجولدن جلوب، وحقق إيرادات تجاوزت 40 مليون دولار عالميًا.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية