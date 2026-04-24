تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-04-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، ولكن في المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يحد من مكاسب السعر ولو بشكل مؤقت في الفترة القريبة المقبلة.