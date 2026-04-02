تفاؤل كوين بيس بقرب حسم تنظيم العملات الرقمية في أمريكا

أعرب مسؤول في شركة كوين بيس عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم قريب في ملف تنظيم العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمشروع “Clarity Act” الذي يُعد خطوة مهمة نحو وضع إطار قانوني أوضح للسوق.

وأوضح “بول غريوال”، المدير القانوني للشركة، أن الأطراف المعنية باتت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن العمل لم يكتمل بعد رغم أهمية القانون الحالي، حيث لا يزال السوق بحاجة إلى إطار تنظيمي شامل يحدد هيكله بشكل واضح.

واعتبر أن استكمال هذا المسار ضروري لتحقيق رؤية الولايات المتحدة كعاصمة عالمية للعملات الرقمية.

وأشار “غريوال” إلى أن مسألة مكافآت العملات المستقرة لا تزال محور خلاف رئيسي، لكنها في الوقت نفسه تكتسب أهمية متزايدة في النقاشات الجارية.

كما شدد على عدم وجود أدلة تشير إلى أن العملات المستقرة تسببت في سحب الودائع من البنوك، محذرا من الخلط بين هذه القضية والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي التقليدي.

في المقابل، لفتت هذه التصريحات انتباه دوائر رسمية، حيث علّق مستشار العملات الرقمية في البيت الأبيض، “باتريك ويت”، بشكل مقتضب على الموضوع، في إشارة إلى متابعة الحكومة للتطورات.

وكان قد حذّر سابقا من أن القطاع قد يواجه سياسات أكثر تشددا في المستقبل، خاصة مع تغير الإدارة.

اقرأ أيضا:

