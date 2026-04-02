تراجع حاد في سوق العملات الرقمية: سعر البيتكوين يهبط وXRP تتفوق على BNB

شهد سوق العملات الرقمية تراجع ملحوظ بعد هبوط سعر البيتكوين بنحو 3000 دولار، متأثرا بتصريحات سياسية حديثة تشير إلى تصعيد الصراع مع إيران.

حيث فشل سعر البيتكوين في الحفاظ على مستوى 69,200 دولار، ليتراجع سريعا نحو 66,000 دولار، قبل أن يستقر دون 67,000 دولار بقليل، مع انخفاض قيمته السوقية إلى نحو 1.335 تريليون دولار، بينما تجاوزت هيمنته على السوق 56%.

هذا التراجع لم يقتصر على البيتكوين فقط، بل شمل معظم العملات البديلة، حيث انخفض سعر الإيثيريوم إلى حدود 2050 دولار، وتراجعت عملات مثل سولانا وChainlink وAVAX بنسبة تتراوح بين 5% و6%.

كما سجلت عملات أخرى مثل كاردانو ودوجكوين خسائر أقل نسبيا بين 3% و4%.

ورغم انخفاض XRP بنحو 3%، إلا أنها تمكنت من تجاوز عملة BNB من حيث القيمة السوقية، في تطور لافت وسط هذا الأداء السلبي العام.

في المقابل، كانت المكاسب محدودة، مع تسجيل بعض العملات مثل STABLE وALGO ارتفاعات قوية تجاوزت 19%.

بشكل عام، فقد سوق الكريبتو نحو 100 مليار دولار من قيمته قبل أن يستعيد جزء من خسائره، لتستقر القيمة السوقية الإجمالية حاليا عند حوالي 2.38 تريليون دولار.

