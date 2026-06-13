هل يتجه سعر البيتكوين إلى 43 ألف دولار؟ مؤشر رئيسي يكشف أهم مستويات الدعم الحالية

استعادت عملة البيتكوين جزء من خسائرها بعد موجة هبوط حادة دفعتها من نحو 74 ألف دولار مطلع يونيو إلى قاع عند 59 ألف دولار، قبل أن ترتد مجددا فوق مستوى 63 ألف دولار.

ويرى المحلل الشهير “علي مارتينيز” أن مؤشر “MVRV Pricing Bands” يحدد حاليا أهم مناطق الدعم للبيتكوين، حيث يقع الدعم الأول قرب 53,900 دولار، بينما تتمركز منطقة الاستسلام التاريخية للسوق حول 43,130 دولار، وهي المنطقة التي ارتبطت سابقا بتكوين القيعان الرئيسية.

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في المقابل، يعتقد “جيفري كيندريك”، كبير محللي الأسواق، أن عملة البيتكوين ربما سجلت بالفعل قاع الدورة الحالية عند 59 ألف دولار، معتبرا أن موجة الهبوط الأخيرة جاءت نتيجة عمليات استرداد صناديق ETF الفورية، وضغوط السيولة المرتبطة بطرح “SpaceX” للاكتتاب العام، إضافة إلى عوامل اقتصادية كلية.

ورغم التراجع الأخير، حافظ “كيندريك” على توقعاته بوصول بيتكوين إلى 100 ألف دولار بنهاية العام، مدعومة بعودة التدفقات إلى صناديق ETF وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

وبينما يختلف المحللون حول ما إذا كان القاع قد تحقق بالفعل، تبقى مستويات 53.9 ألف دولار و43.1 ألف دولار أبرز مناطق الدعم التي يراقبها المستثمرون خلال المرحلة المقبلة.

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