رصاصة تصيب واجهة القنصلية الأمريكية في تورونتو.. وكندا تحقق

فوارغ طلقات نارية

تعزيز الإجراءات الأمنية حول المقار الدبلوماسية

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت الشرطة الكندية وقوع حادث إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية في مدينة تورونتو فجر الاثنين، دون تسجيل أي إصابات، في ثاني واقعة من نوعها تستهدف محيط البعثة الدبلوماسية خلال أربعة أشهر.وقال نائب رئيس شرطة تورونتو، فرانك باريدو، إن أحد عناصر الأمن المكلفين بحراسة القنصلية سمع دوي إطلاق نار قرابة الساعة 4:45 صباحًا، مشيرًا إلى أن إحدى الرصاصات أصابت واجهة مبنى القنصلية.وأوضحت الشرطة أن سيارة سيدان بيضاء من دون لوحات تسجيل شوهدت وهي تغادر موقع الحادث، مضيفة أنها لاحقتها قبل أن توقف المطاردة بسبب السرعة العالية للمركبة وما شكلته من خطر على السلامة العامة.وطوقت قوات الأمن المنطقة، وعثرت على فوارغ طلقات نارية، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو تحديد هوية أي مشتبه بهم حتى الآن.وأعربت القنصلية الأمريكية عن شكرها لشرطة تورونتو على سرعة استجابتها للحادث.وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة أنها تحقق أيضًا في حادثتي إطلاق نار استهدفتا خلال عطلة نهاية الأسبوع مخبزين تابعين لسلسلة يملكها أحد أفراد الجالية اليهودية.وأعرب رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، عن استنكاره لحوادث إطلاق النار والتخريب التي شهدتها تورونتو خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا ضرورة ملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.ويأتي الحادث بعد واقعة مماثلة شهدتها القنصلية الأميركية في 10 مارس الماضي، عندما أطلق مسلحان النار على المبنى في حادث وصفته الشرطة بأنه يمس الأمن القومي، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المقار الدبلوماسية الأمريكية والإسرائيلية في المدينة.