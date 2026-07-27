استراتيجية “مايكل سايلور” تواصل تعزيز احتياطيها النقدي وتؤجل شراء المزيد من البيتكوين

تواصل شركة “Strategy”، أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث حيازة البيتكوين، تغيير نهجها المالي مؤقتا، حيث تركز خلال الفترة الحالية على تعزيز احتياطيها النقدي بدلا من شراء المزيد من عملة البيتكوين.

ويأتي ذلك بعد مرور نحو شهر منذ آخر عملية شراء للبيتكوين، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى تحسين السيولة وضمان الوفاء بالتزامات الشركة المالية.

جمع 525 مليون دولار نقدا:

أعلن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للشركة، “مايكل سايلور”، عبر منصة X أن “Strategy” نجحت في إضافة 525 مليون دولار إلى احتياطيها النقدي.

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وجاءت هذه الأموال بعد قيام الشركة ببيع 5.4 مليون سهم من خلال برنامج “At-The-Market” (ATM)، وهو برنامج يسمح ببيع الأسهم تدريجيا في السوق لجمع السيولة.

وبحسب “سايلور”، فإن الاحتياطي النقدي الحالي أصبح كافي لتغطية نحو 2.1 سنة من مدفوعات توزيعات الأرباح.

لماذا توقفت الشركة عن شراء البيتكوين؟

بدأ هذا التحول خلال الربع الثاني من العام، بعدما انخفض سعر السهم المفضل STRC، والذي تستخدمه الشركة لجمع الأموال المخصصة لشراء البيتكوين.

فبعد أن كان من المفترض أن يتداول عند 100 دولار، هبط سعره قبل نحو شهر إلى أقل من 75 دولار، ما دفع الإدارة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتركيز على تعزيز السيولة النقدية.

ورغم تعافي السهم لاحقا إلى حوالي 87 دولار، فإنه لا يزال أقل من المستوى المستهدف البالغ 100 دولار.

لم تعلن “Strategy” عن أي عملية شراء جديدة للبيتكوين منذ 22 يونيو.

وبعدها بأسبوع، قامت الشركة ببيع 3588 بيتكوين، قبل أن تواصل العمل على زيادة احتياطيها النقدي وإطلاق إطار تمويلي جديد يحمل اسم “Digital Credit Capital Framework”، والذي يهدف إلى:

تعزيز السيولة المتاحة.

ضمان القدرة على دفع توزيعات الأرباح الشهرية.

توفير مرونة مالية تسمح بزيادة الاستثمار في البيتكوين على المدى الطويل.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

لا يبدو أن “Strategy” قد تخلت عن استراتيجيتها طويلة الأجل تجاه البيتكوين، بل إنها تؤجل عمليات الشراء مؤقتا من أجل تقوية مركزها المالي.

وفي حال نجحت الشركة في إعادة بناء احتياطيها النقدي وتحسن أدواتها التمويلية، فقد تعود مجددا إلى شراء البيتكوين بكميات كبيرة، كما اعتادت خلال السنوات الماضية.

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