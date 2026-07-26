صناديق البيتكوين الفورية تسجل نزوح بينما صناديق الايثيريوم تجذب استثمارات جديدة

شهدت صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بلغت 225 مليون دولار، في حين واصلت صناديق الايثيريوم الفورية جذب رؤوس الأموال، مسجلة صافي تدفقات داخلة بقيمة 26 مليون دولار.

ويأتي هذا التباين في وقت تشهد فيه الأسواق المالية حالة من الحذر، مدفوعة بتقلبات أسهم التكنولوجيا وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

الضغط على البيتكوين:

تراجع سعر البيتكوين إلى مستوى 64,000 دولار اليوم، بينما تداول سعر الإيثيريوم قرب 1858 دولار، واستقرت عملة XRP عند نحو 1.09 دولار، في حين سجلت سولانا أكبر خسارة بين العملات الرئيسية بانخفاض تجاوز 3% خلال 24 ساعة.

وجاء هذا الأداء بالتزامن مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ انخفض سهم شركة قوقل بنحو 7% عقب إعلان نتائجها المالية، كما تراجعت أسهم انتل وتسلا رغم تجاوزها توقعات المحللين، في إشارة إلى استمرار ضعف شهية المخاطرة في الأسواق.

ماذا تعني تدفقات صناديق ETF؟

يرى محللون أن تدفقات صناديق التداول الفورية تعد من أبرز المؤشرات على توجهات المستثمرين المؤسسات.

فرغم أن خروج 225 مليون دولار في يوم واحد لا يُعد تطور كارثي، إلا أنه يعكس ميل بعض المستثمرين إلى تقليص تعرضهم إلى البيتكوين، خاصة مع بقاء مؤشر الخوف والطمع عند 28 نقطة، وهي منطقة تعكس سيطرة حالة الخوف على الأسواق.

في المقابل، تشير التدفقات الإيجابية إلى صناديق الايثيريوم إلى استمرار اهتمام المؤسسات بالعملة، وهو ما قد يعكس تحول جزئي في الاستثمارات نحو الأصول التي تمتلك عوامل نمو مرتبطة بالشبكة والتطبيقات اللامركزية.

يرى مراقبون أن الأهم ليس تسجيل يوم واحد من التدفقات الخارجة، بل ما إذا كانت هذه الموجة ستستمر خلال الأيام المقبلة.

فاستمرار نزوح الأموال من صناديق البيتكوين قد يشير إلى تغير في شهية المستثمرين المؤسسات، بينما قد يعزز استمرار التدفقات الإيجابية إلى صناديق الايثيريوم مكانة ثاني أكبر عملة رقمية كخيار استثماري متزايد الأهمية.

كما يراقب المستثمرون مستوى 64,000 دولار للبيتكوين، إذ إن كسره مع استمرار خروج الأموال من صناديق ETF قد يزيد الضغوط البيعية، في حين أن عودة التدفقات الإيجابية واستقرار أسواق الأسهم قد يدعمان استئناف الاتجاه الصاعد.

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