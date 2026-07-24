البيتكوين يرتفع والأسواق تتابع التطورات بالشرق الأوسط وحركة النفط

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار يحافظ على مكاسبه مقابل سلة من العملات العالمية

•خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة في شهرين

•استمرار الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•أعلن الحوثيون شنّ هجمات على ناقلات نفط سعودية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل التحرك في المنطقة السلبية لليوم الثاني على التوالي ،على وشك إعادة اختبار حاجز الدعم المحوري عند 4,000 دولارًا للأونصة ،بسبب الدولار الأمريكي القوي ،وتجاوز خام برنت حاجز 100 دولارًا للبرميل لأول مرة في شهرين ،في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.



والصعود الواسع في أسعار النفط العالمية ، يجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في "البنوك المركزية الكبرى" بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، مما قد يدفعها إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب ،بهدف احتواء التضخم وكبح جماح الأسعار.



نظرة سعرية

• أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.7% إلى (4,022.11$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,049.73$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,050.88$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.9% ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأقل من 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 101.54 نقطة ،عاكسًا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يركز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مع استمرار تصاعد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تصاعد المخاطر حول حركة الملاحة في مضيق هرمز و عبر باب المندب.



أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة بأكثر من 0.5% ،لتتخلي عن أعلى مستوياتها في عدة أسابيع وأشهر ،وذلك بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.



يتمسك خام برنت التداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل ، مدعومًا بتزايد المخاوف بشأن سلامة إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوترات العسكرية المرتبطة بمضيق هرمز، إلى جانب الحصار البحري الذي تفرضه جماعة الحوثي على السفن السعودية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية إيرانية.وأعلنت إيران مواصلة الرد العسكري، مع استمرار استهداف مواقع و قواعد عسكرية أمريكية في دول المنطقة.

•أعلن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، رسمياً أن واشنطن ستستخدم الأموال والأصول الإيرانية المجمدة فى دفع تعويضات مباشرة عن أي أضرار تلحق بالسفن التجارية أو الشحنات في الممرات المائية.

•وهدد ترامب بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء إيرانية مقابل كل هجوم تشنه طهران ضد أي سفينة في مضيق هرمز.

•قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن العقيدة الدفاعية لبلاده هي "العين بالعين"، محذراً من أن استهداف البنية التحتية سيشعل رد فعل صاعقاً يوسع رقعة الحرب.

•حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الأزمة في الشرق الأوسط تقترب من مرحلة خطيرة، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

•أعلنت "سنتكوم" أنها قامت بتغيير مسار 12 سفينة تجارية لمنع دخولها الموانئ الإيرانية ضمن إجراءات إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي على طهران.

•انتقل الصراع إلى الممر المائي الثاني؛ حيث استهدفت جماعة الحوثي في اليمن ناقلتي نفط سعوديتين بمقاذيف وصواريخ لفرض حصارها البحري المعلن على السعودية. وتوعد ترامب الجماعة وطهران بـ"عقاب عسكري كبير" جراء ذلك.



الفائدة الأمريكية

•وسط صعود أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة ‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري من 87% إلى 66% ،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 13% إلى 34%.



•وتراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 20% إلى 7%،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 80% إلى 93%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



•تصدر في وقت لاحق اليوم ،بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو ،والتي ستوفر أدلة حول وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": مزيدًا من التقلبات فى أسعار الذهب على المدى القريب..وإذا استمر صعود الدولار والنفط ستتحرك الأسعار باتجاه حاجز 4,000 دولارًا للأونصة ،وهو مستوى يترقبه بعض المستثمرين باعتباره منطقة جاذبة لإعادة بناء المراكز الشرائية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الخميس بنحو 1.43 طن متري،فى رابع زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,009.30 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 يونيو الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يلتقط أنفاسه بعد خسائر حادة - توقعات اليوم – 24-07-2026